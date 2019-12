AVP blijft opschuiven richting Duitsland

Afrikaanse varkenspest trekt richting het westen en nadert Duitsland tot op 40 kilometer afstand.

Volgens de meest recente informatie van de Poolse veterinaire dienst is een besmet wild zwijn gevonden bij de stad Nowgrod Bobrzanski. De vindplaats ligt 40 kilometer verwijderd van de grens met de Duitse deelstaat Brandenburg. De Poolse veterinaire dienst meldt deze week dat in het Westen van Polen opnieuw 9 besmette, wilde zwijnen zijn aangetroffen. De meeste dode zwijnen liggen langs de kant van de weg.

Sinds half november

Sinds half november zit Afrikaanse varkenspest in het Westen van Polen. Aanvankelijk nog op 70 kilometer van de Duitse grens. Tot op heden zijn in het Westen van Polen op 21 plaatsen kadavers gevonden van besmette, wilde zwijnen.

De Polen nemen maatregelen om de verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Volgens lokale media is het de bedoeling wandelaars te weren uit de bossen. Ook is een 40 kilometer lang hek gebouwd om verspreiding van het virus tegen te gaan. Afrikaanse varkenspest zit sinds 2014 in Polen.

Duitse autoriteiten voorbereid

De autoriteiten van de Duitse deelstaat Brandenburg zeggen voorbereid te zijn op een besmetting met Afrikaanse varkenspest (AVP). Vooralsnog wordt alles gedaan om de ziekte te weren, zegt minister van Voedselveiligheid in Brandenburg, Ursula Nonnemacher. Nonnemacher: “We schalen de preventie op, maar zijn tegelijk op het ergste voorbereid.”

Inzet van speurhonden

Transportbedrijven in de deelstaat Brandenburg kregen 4 december een brief van het ministerie in de bus. Daarin worden chauffeurs opgeroepen geen vlees uit buurland Polen mee te brengen. Het AVP-virus kan in levensmiddelen zitten.

Duitse media melden dat de autoriteiten in Brandenburg ook speurhonden willen inzetten om dode wilde zwijnen op te sporen. Hoe sneller een besmet zwijn wordt gevonden, hoe groter de kans om verdere verspreiding te voorkomen. In de Duitse deelstaat Saarland zijn 6 honden opgeleid om kadavers van wilde zwijnen op te sporen.