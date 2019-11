Varkenshouder betaalt verplicht mee aan onderzoek

Vanaf 2020 betalen alle Nederlandse varkenshouders mee aan onderzoek en innovatie voor hun sector. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij zal hiervoor een algemeen verbindend verklaring (AVV) afgeven.

De laatste horde is genomen: de AVV is deze week goedgekeurd tijdens de ledenvergadering van de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV). Het ministerie zal de AVV nu afgeven, verklaart POV-voorzitter Linda Janssen. “Aan alle voorwaarden is voldaan”, geeft zij aan.

Financiering van 12 onderzoeksprojecten

De AVV wordt gebruikt voor de financiering van de onderzoeksagenda varkenshouderij. Voor de uitvoering van 12 onderzoeksprojecten in 2020 is in totaal € 338.000 begroot.

Doordat POV-leden hebben ingestemd met deze AVV, is iedere varkenshouder verplicht mee te betalen aan onderzoek. Zonder AVV draaien alleen de POV-leden op voor de kosten. De kosten worden nu over alle varkenshouders uitgesmeerd. De heffing wordt gebaseerd op het aantal dieren dat een varkenshouder heeft. POV-leden en niet-leden gaan evenveel betalen.

Varkenshouder moet verplicht betalen

Zodra de AVV binnen is, krijgen niet-leden van de POV een schriftelijk verzoek om zich te registreren bij de producentenorganisatie. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens volgt een controle. De termijn voor registratie is een maand na afgifte van de AVV. Daarna wordt zo snel als mogelijk de factuur verstuurd voor de bijdrage aan het varkenshouderijonderzoek.

Niet betalen is er niet bij. Dan volgt een incasso en in het uiterste geval wordt een rechter ingeschakeld. De POV is verplicht deze werkwijze te volgen, anders trekt het ministerie de AVV in.