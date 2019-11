Varkens in Nood herhaalt sinterklaasactie

De goede ervaringen van varkenshouders met jutezakken zijn voor Varkens in Nood reden de sinterklaasactie ook dit jaar te herhalen.

Voorafgaand aan sinterklaas schenkt Varkens in Nood (VIN) dit jaar opnieuw jutezakken aan zeugenhouders om als nestbouwmateriaal in het kraamhok te leggen. De stichting heeft hiertoe besloten omdat donateurs het een goede actie vinden en varkenshouders die al meededen het idee ondersteunen. Extra reden om de actie te houden is dat NVWA sinds dit jaar controleert op de aanwezigheid van nestmateriaal. Het onderwerp leeft daarom meer onder varkenshouders, vertelt Frederieke Schouten van VIN.

De actie is in 2016 voor het eerst gehouden. Toen vond de aftrap plaats bij varkenshouder Johnny Hogenkamp in Dalfsen. Afgelopen jaar zijn 68.000 zakken uitgedeeld aan dertig varkenshouders. Ruim de helft van deze boeren had geen ervaring met nestbouwmateriaal voor hun zeugen, volgens Schouten. Ze hebben een half jaar lang zakken gekregen van VIN.

Boeren terughoudend over samenwerking met Varkens in Nood

Schouten beseft dat VIN geen logische partner is voor varkenshouders om een actie mee te starten. Schouten: “Het vertrouwen is niet standaard aanwezig bij de boeren.” Niettemin vindt VIN het een goede actie voor het dierenwelzijn en ervaren boeren naar verloop van tijd de voordelen van nestbouwmateriaal bij hun zeugen, betoogt ze. Volgens haar zijn de zeugen rustiger als ze een jute zak hebben. Het geld voor de jutezakken haalt VIN via crowdfunding bij elkaar. Afhankelijk van de animo onder varkenshouders kan VIN deelnemers tot een half jaar lang gratis nestbouwmateriaal aanbieden.