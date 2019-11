Tönnies wil inkoopcontracten met varkenshouders

Tönnies wil de varkensaanvoer verzekeren met contracten en biedt een halve euro per varken.

De Duitse marktleider Tönnies Fleisch wil een kwart van de varkens op contractbasis gaan inkopen. Dat komt neer op jaarlijks 4 miljoen varkens. Het gaat om driehoekscontracten tussen de boer, de handelaar en Tönnies.

De Duitse vleesverwerker heeft op de slachterij in Weißenfels ervaring met contractinkoop. Dat bevalt goed, zodat het nu bij de andere Tönnies-slachterijen ook mogelijk wordt. Voor Nederlandse boeren is het voorlopig nog niet mogelijk om een leveringscontract met Tönnies te sluiten, verklaart inkoopleider Robert Elmerhaus. Elmerhaus: “We willen de contractinkoop eerst in Duitsland op de rit hebben. Dat kijken we op een later tijdstip of we ook in het buitenland met contractinkoop gaan werken.”

Looptijd van een jaar

De boer gaat een contract aan met een looptijd van een jaar. Als drie maanden voor afloop van het contract niet wordt opgezegd, loopt het opnieuw een jaar door.

De boer geeft aan hoeveel varkens hij jaarlijks op contract aan Tönnies verkoopt. Voor elk contractvarken beurt hij € 0,50 bonus. De varkens moeten een week voor slacht zijn opgegeven. Tönnies neemt ze dan met voorrang af, zodat de stal op de geplande datum leeg is.

Drie afrekenmogelijkheden

De vleesverwerker biedt drie afrekenmogelijkheden aan voor de varkens. Een dagprijs, een weekprijs of een driewekenprijs. De weekprijs geldt van maandag tot en met zaterdag in de leverweek. De basis voor de inkoopprijs is de Duitse Vereinigungspreis, de wekelijkse adviesprijs van de Duitse producenten. Tonnies gaat niet met een Hauspreis onder deze prijs zitten. Het vleesbedrijf wil de varkens binnen vijf dagen betalen, schrijft het op de website.

Gekort wordt alleen als de varkens langer dan een halfjaar salmonella-status 3 hebben. Dat gaat er 1,5 cent van de prijs af. Als na een jaar nog geen verbetering is in de salmonella-status dan verdubbeld de aftrek.