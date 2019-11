Spaanse econoom voorspelt AVP in grote varkensvleeslanden

De grote varkensproducenten Nederland, Duitsland, Denemarken en Spanje kunnen AVP niet buiten de deur houden, voorspelt econoom Emilio Becker.

Het is onvermijdelijk dat het Afrikaanse varkenspestvirus (AVP) oprukt naar de grote varkensvleesproducerende landen Nederland, Duitsland, Denemarken en Spanje. Dit zei de Spaanse econoom en consultant voor de voedingsindustrie Emilio Becker tijdens een conferentie tijdens de Food&Carnexpo in Boekarest.

AVP endemisch

Volgens Becker is AVP in Europa inmiddels endemisch geworden. Dit betekent dat het virus niet meer verdwijnt uit de wildezwijnenpopulatie. In Oost-Europa verspreidt het virus zich nog steeds in rap tempo. In Bulgarije is volgens de Bulgarian Meat Association inmiddels al 30% van de varkensstapel bezweken onder het virus. De situatie in Roemenië loopt inmiddels dusdanig uit de hand dat het Roemeense veterinaire bureau meldt dat 25 provincies getroffen zijn. Maar volgens de Roemeense Meat Asociation is bij de EU gemeld dat er 29 provincies besmet zijn, terwijl de overheid zelf spreekt over 950 uitbraken in 33 provincies. Dat Roemenië nalaat om efficiënte maatregelen te treffen tegen verdere verspreiding, legt volgens Clitravi-vicevoorzitter Dana Tanase een bom onder de bioveiligheid in omringende landen.

Ook in Verenigd Koninkrijk

Ook het Verenigd Koninkrijk houdt er serieus rekening mee dat het AVP-virus binnen een jaar het Britse eiland zal bereiken. Buiten de EU maakt ook Mexico zich zorgen over mogelijke insleep van het virus.