‘Saneringsregeling wordt zwaar overschreven’

De hoge varkensprijs is voor boeren juist reden deel te nemen aan de subsidieregeling sanering varkenshouderijen.

Voor de subsidieregeling warme sanering varkenshouderij is heel veel belangstelling, ervaart Erik van der Hijden, mede-eigenaar van adviesbedrijf FarmAdvies. Van der Hijden: “Ik verwacht dat de saneringsregeling zwaar overschreven wordt. Er kunnen ook maar maximaal 150 bedrijven deelnemen. Dat aantal is dus ook gering.”

Goede varkensmarkt

De goede varkensmarkt dit jaar is volgens Van der Hijden juist reden om deel te nemen aan de regeling in plaats van het bedrijf voort te zetten. Potentiële stoppers hebben juist nu de kans schuldenvrij van hun bedrijf af te komen. Vooral omdat volgend jaar ook hoge varkensprijzen worden verwacht. De stoppers pakken die hoge prijs in 2020 dan nog mee. De goede varkensmarkt zorgt er ook voor dat de prijs voor varkensrechten relatief hoog is. Van der Hijden: “Als dan juist nu een koper voorbijkomt, is dat voor potentiële stoppers interessant om hun bedrijf te beëindigen.”

Blijven wonen

Het spreekt stoppers ook aan dat het in de saneringsregeling mogelijk is te blijven wonen in de bedrijfswoning. Andere argumenten om deel te nemen aan de saneringsregeling zijn het ontbreken van een opvolger of dat varkenshouders er genoeg van hebben. Van der Hijden spreekt varkenshouders die een leven lang keihard hebben gewerkt en de nodige crises hebben meegemaakt. Die vinden het wel mooi geweest en tellen nu hun knopen, zegt hij.