Polen vinden steeds meer besmette wilde zwijnen

De uitbraak van Afrikaanse varkenspest in West Polen wordt groter. Het leger helpt karkassen zoeken.

Op 9 verschillende plekken zijn in totaal 20 zwijnen gevonden die positief testten op het virus. Begin deze week waren 2 zwijnen positief getest. De 18 nieuwe gevallen zijn ontdekt na zoektochten naar karkassen in de regio’s Wschowa en Nowa Sól, beide in de provincie Lubusz.

Hulp van leger

In een persverklaring bevestigt de Poolse veterinaire dienst dat AVP is vastgesteld in 20 dode zwijnen. Om de vindplaats van de eerste 2 zwijnen die zijn aangetroffen, is een hek geplaatst. De bedoeling is een tweede hek te bouwen dat alle vindplekken omvat. Bovendien helpt het Poolse leger om te zoeken naar meer karkassen van wilde zwijnen.

Burgers weren uit gebied

Een fietspad in het besmette gebied is gesloten en het is strikt verboden om de bossen in te trekken, meldt de lokale krant Gazeta Lubuska.

Het virus zit 80 kilometer van de Duitse grens. Duitsland is de grootste producent en exporteur van varkensvlees in de EU. In 2018 bedroeg de Duitse productie 4,34 miljoen ton varkensvlees, op basis van geslacht gewicht.