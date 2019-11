Duitse varkensvakbond: geen paniek over AVP

Afrikaanse varkenspest (AVP) zit opeens 80 kilometer van de Duitse grens. De Duitse varkensvakbond ISN adviseert niet in paniek te raken.

In een verklaring op de website schrijft de Duitse varkensvakbond ISN dat zij bezorgd is over het voorval, maar adviseert niet in paniek te raken. ISN benadrukt nogmaals het belang van goede bioveiligheid op de bedrijven, zodat Duitsland verschoont blijft van AVP.

Virus 300 kilometer dichterbij Westen

Afgelopen week maakte de Poolse veterinaire inspectie bekend dat 4 november een besmet wild zwijn is gevonden in de provincie Lubusz. De vindplek ligt 80 kilometer van de Duitse oostgrens. Zodoende is het virus volgens de Poolse veterinaire dienst in één klap 300 kilometer naar het westen opgeschoven. Hiervoor was AVP alleen te vinden in een gebied oostelijk van Warschau, maar daar leek het te blijven. Wel kroop het dit jaar in noordelijk Polen langzaam westwaarts.

Duits landbouwministerie bevestigt AVP

De Poolse veterinaire dienst spreekt van een ‘geïsoleerd geval van deze ziekte in wilde zwijnen, zonder dat de mogelijkheid bestaat van een epidemiologisch of geografisch verband met de eerder gerapporteerde gevallen van AVP op het Poolse grondgebied’. De vindplaats is vlak bij het dorpje Tarnów Jezierny.

Het Duitse landbouwministerie bevestigt het AVP-geval op 80 kilometer van de Duitse grens. Het ministerie zegt dat zij in nauw contact staan met de Poolse autoriteiten en de Europese Commissie. De Duitse autoriteiten zien AVP al enige jaren als een bedreiging voor het land.