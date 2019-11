AVP vanuit Polen plots 300 km dichter bij Duitsland

Op 85 kilometer van de Duitse grens in Polen is een aangereden wild zwijn positief getest op Afrikaanse varkenspest (AVP).

Het dier werd op 4 november gevonden in de provincie Lubusz, die grenst aan de oostgrens van Duitsland. Donderdag werd het nieuws bekendgemaakt door het hoofd van de Poolse veterinaire inspectie.

Daarmee is het virus volgens de Poolse veterinaire dienst in één klap 300 kilometer naar het westen opgeschoven. Hiervoor was het virus nog te vinden in een gebied rondom Warschau, maar daar leek het al enige tijd te blijven. Wel kroop het in noordelijk Polen langzaam westwaarts gedurende 2019.

Geïsoleerd geval

De veterinaire dienst spreekt van een 'geïsoleerd geval van deze ziekte in wilde zwijnen, zonder dat er de mogelijkheid bestaat van een epidemiologisch of geografisch verband met de eerder gerapporteerde gevallen van AVP op het Poolse grondgebied'.

De vindplaats is vlak bij het dorpje Tarnów Jezierny, op circa 110 kilometer hemelsbreed van de Duitse grensplaats Frankfurt an der Oder.