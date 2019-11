ABN: risico voedselcrisis door duur varkensvlees

De Afrikaanse varkenspest zou nog wel eens voor een nieuwe voedselcrisis kunnen zorgen.

Ziekten en plagen zorgden in het verleden wel eens voor oplopende voedselprijzen over een breder gebied. Dat meldt ABN Amro Insights.

Weersomstandigheden, de olieprijs of handelsbeperkingen of -conflicten zijn ook factoren die voedselprijzen kunnen verhogen. De handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China is dus ook een beperking.

Vooral ontwikkelingslanden hebben last van sterk stijgende voedselprijzen. Bijna de helft van het inkomen wordt in deze landen uitgegeven aan voedsel. In de Westerse landen is dit maar 10-15%.

Prijs varkensvlees

De derdewereldlanden hebben over het algemeen weinig last van duurder wordend varkensvlees. Het is er namelijk voor de meeste inwoners simpelweg niet te betalen.

Nederlandse consumenten hebben er duidelijk wel last van. Slachters moeten hoge varkensprijzen betalen en de voorraad varkensvlees is beperkt. Voor varkenshouders is dit een goede zaak.