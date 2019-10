Verschillen in toepassing en effectiviteit vaccins groot

Als varkenshouders ervoor kiezen om vaccins toe te passen, zijn de verschillen in toepassing en effectiviteit groot. Dat constateert Herman Prüst, technical & marketingmanager Swine bij Hipra Benelux. Hij was woensdag gastspreker tijdens het Boerderij-event Ondernemer in de varkenshouderij.

Wel of niet vaccineren vraagt een gedegen afweging. Vaccins kosten immers geld en gezondheidskosten dreigen op te lopen met uitschieters tot wel € 200 per zeug.

Serumprofiel

Eenmaal gekozen voor een vaccinatie is het belangrijk dat deze goed wordt toegepast. Hipra heeft daarvoor een tool ter beschikking waarmee beter onderbouwd kan worden of het nuttig is om een vaccinatie toe te passen en achteraf te controleren of het voldoende heeft gewerkt. Dat gebeurt op basis van een serumprofiel. Het is bedoeld voor zes ziektes, waaronder App, PRRS en Mycoplasma. Het maakt inzichtelijk hoe infecties in de tijd door de verschillende diergroepen gaan.

Uitslagen interpreteren

Belangrijk is om de uitslagen goed te kunnen interpreteren. Prüst constateert verschillen tussen hoe dierenartsen de informatie vertalen in concrete acties. “De uitvoering van vaccinatie is maatwerk.” De effectiviteit van een vaccinatie hangt ook af van de omstandigheden en werkwijze, zoals de bewaring van het middel, spuittechniek en hygiëne. Wat dat laatste betreft, schrikt hij soms van wat hij tegenkomt. “Een spuit met daarin 150.000 kiemen per milliliter is geen uitzondering. En dat zijn spuiten die wel zijn gereinigd.”