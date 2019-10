Varkensvleesproductie 10% omlaag in 2020

Ten opzichte van dit jaar krimpt de wereldwijde varkensvleesproductie komend jaar 10%, tot 103,7 miljoen ton.

Dat schat het Duitse marktbureau AMI. Als gevolg van Afrikaanse varkenspest (AVP) loopt dit jaar de varkensvleesproductie al terug. In 2020 wordt een veel grotere daling verwacht van het varkensvleesaanbod. De gevolgen van de AVP dreunen door.

Vooral in China minder productie

De varkensvleesproductie krimpt alleen in Azië, aangevoerd door China. Op de meeste andere plekken in de wereld groeit de productie juist. Vooral in de Verenigde Staten en Brazilië.

De scheefgroei in de productie leidt tot meer vleesexport komend jaar, verwachten de experts van AMI. De verwachting is dat de globale export van varkensvlees in 2020 met 11% groeit. Dat zijn omgerekend bijna 10 miljoen varkens, of twee derde van het aantal varkens dat in Nederland aan de haak komt. Landen in de Europese Unie zullen ook profiteren van de mondiaal groeiende vraag naar varkensvlees, voorzien de marktexperts. Vooral Duitsland en Spanje exporteren grote volumes varkensvlees.