Varkensvlees duurder in supermarkt

In de laatste tien jaar is de consumentenprijs van varkensvlees nog niet eerder zo hoog geweest als in augustus dit jaar. De retail heeft hiermee gereageerd op de gestegen inkoopprijzen van varkensvlees.

De consumentenprijsindex van varkensvlees is in augustus 113 punten, dat is ten opzichte van maart dit jaar een stijging van 13%. Ook de producentenprijs, de opbrengstprijs van de industrie van vers of gekoeld varkensvlees, steeg van juni tot augustus dit jaar met 6%. De prijs af boerderij, gebaseerd op de wekelijkse notering voor vleesvarkens, is in augustus met 3% gestegen sinds juni dit jaar. Dat de indexprijzen zijn gestegen, geeft aan dat de aantrekkende wereldmarkt, als gevolg van Afrikaanse varkenspest in China, zeker invloed heeft op de prijzen in de hele keten.

Prijsschommelingen beperkt

De consumentenprijs van varkensvlees schommelt normaal gesproken niet veel; alleen in december ligt de gemiddelde prijs iets hoger. De retail heeft een eigen prijsbeleid dat maar beperkt beïnvloed wordt door de inkoopprijs van varkens. Het prijsniveau bij concurrenten, promotieacties en de rol van vlees in het totale productassortiment van supermarkten spelen ook een rol.