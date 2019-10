Varkensprijs vertoont geen rimpeling

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens blijft week aan week op hetzelfde niveau hangen. Ook voor de komende week staat deze notering op € 1,76 per kilo geslacht gewicht.

In Duitsland zijn er ook geen noemenswaardige wijzigingen. Afgelopen week is er een dag minder geslacht in verband met de feestdag op 3 oktober; De Dag van de Duitse eenheid. Wat dat betreft zijn de verschillende partijen in de varkenshandel het ook aardig eens. Gewoon doordoen.

Het groeiende aanbod aan slachtrijpe vindt zonder al te veel problemen zijn weg naar de slachterijen. Wel is het zo dat de aantal nog steeds duidelijk kleiner zijn dan een jaar geleden. Vorig jaar lagen de aantallen in Duitsland rond deze tijd boven de 1 miljoen stuks per week. Dit jaar werd deze grens alleen medio januari gepasseerd.

Van de Europese markt moeten de varkensvleesverkopers het echter niet zo hebben. Als de markt daarvan afhankelijk was, zagen we heel andere prijzen. Wat dat betreft profiteert de markt hier volop van vraag uit China. Dat zorgt er voor dat de prijzen op niveau blijven. Ook de mogelijke export van een grote hoeveelheid varkensvlees vanuit de VS naar China heeft daarin nog geen verandering gebracht.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs doet zo nu en dan een stapje terug, om vervolgens weer een stapje bij te zetten. Maar over de hele week gezien blijft het prijsniveau van deze Teleporc stabiel op € 1,89 per kilo geslacht gewicht. Het verschil met de Vereinigungspreis blijft zodoende 4 cent. Op dit moment wordt dat gezien als een stabiele situatie die ook in de komende week wordt verwacht.