Varkensmest en humane mest vanaf 2021 samen verwerkt

De vergunningverlening van de zogenoemde bio-transitiecentrale in het Limburgse Zevenellen is door de stikstofproblematiek vertraagd. De opening is voorzien in de loop van 2021.

De centrale is een initiatief van varkensonderneming Van Asten Group in Sterksel en mestverwerker en -installatiebouwer AgroAmerica in America. Op het biobased bedrijventerrein in Zevenellen willen ze op jaarbasis een miljoen ton varkensmest en 80.000 ton rioolslib gaan verwerken. De eindproducten zijn onder andere biogas, (demi)water, zogenoemde bouwstoffen en de mineralen stikstof, fosfaat en kali. Niet per se als meststoffen maar ook als grondstoffen voor de industrie, zoals voor de productie van wasmiddelen. Water is bruikbaar voor de andere industriële bedrijven. Verwerken van rioolslib uniek Het verwerken van rioolslib, dus voornamelijk humane mest, is uniek. De ondernemers willen met twee verschillende meststromen de risico’s spreiden. Specifiek voor rioolslib verwachten ze een toenemende vraag naar een duurzame verwerking ervan. De aanwezigheid van onder andere antibiotica en zware metalen in de slib vraagt nog wel specifieke bewerkingsstappen. Overigens worden de meststromen afzonderlijk verwerkt omdat dat de meeste grip op de kwaliteit van het eindproduct geeft. De eindproducten worden wel afhankelijk van de vraag waar nodig gemengd.