Varkenshouders zien bankrekening oplopen

Het saldo op de lopende rekening van varkenshouders is in het derde kwartaal ruim € 27.000 gestegen in vergelijking met het tweede kwartaal en bedroeg eind september € 45.000. Hogere opbrengstprijzen als gevolg van Afrikaanse varkenspest in grote delen van Azië doen de sector financieel goed, meldt ABN Amro.

De bank verwacht dat het saldo op de rekening-courant van varkensboeren blijft stijgen dit jaar. De opbrengstprijzen van biggen en vleesvarkens zitten op een hoog niveau, terwijl de voerprijs zakt.

Uitzonderlijk goed vleesvarkensjaar

De voerwinst in de vleesvarkenshouderij komt dit jaar boven € 100 uit. Dat is uitzonderlijk, schrijft ABN Amro. Het laatste jaar dat er financieel uitspringt in de vleesvarkenshouderij, is 2006. Toen bedroeg de voerwinst € 96. Normaal gesproken zijn de voerwinsten bij vleesvarkens tamelijk stabiel. Fluctuaties worden dikwijls in de biggenprijs opgevangen.

De rekening-courant van zeugenhouders trok in het derde kwartaal € 12.000 aan en staat eind september € 48.000 negatief. De bank heeft de indruk dat er minder openstaande rekeningen liggen bij zeugenhouders. De sterk aantrekkende biggenprijs heeft zeugenbedrijven financieel goed gedaan. De prijsstijging van biggen was afgelopen voorjaar ongeveer tweemaal zo sterk dan gebruikelijk in het voorjaar. Geheel tegen de trend in steeg de biggenprijs ook in het derde kwartaal dit jaar.

Goede vooruitzichten op varkensmarkt

ABN Amro verwacht een goede varkensmarkt komende maanden en misschien wel jaren. De afnemende varkensvleesproductie in Oost-Azië zorgt voor schaarste en meer export naar landen in die regio. Desondanks is nog geen sprake van een explosieve exportstijging. De varkensvleeskrapte in China is tot dusver deels opgevangen door zeugen te slachten en een afnemende consumptie.