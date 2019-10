Succes vleesconcept werd bepaald door verpakking

Een van de redenen dat het varkensvlees van het concept Hamletz in de Plus-supermarkten niet verkocht werd, bleek de verpakking. Dat vertelde Denise Dijkhof, senior categorymanager (vlees, vis & vleeswaren) bij Plus tijdens het Boerderij-event Ondernemen in de Varkenshouderij.

Het Hamletz-varkensvlees onderscheidt zich in smaak en transparantie, aldus Dijkhof. Ze stelt dat dit door de consument in de winkel niet werd begrepen.

Nieuwe verpakking en nieuwe naam: ‘Heerlijk scharrelvlees’

Plus gelooft nog steeds in het concept en heeft de verpakking, in samenwerking met Vion, aangepast. Onder de naam ‘Heerlijk scharrelvlees’ ligt het vlees sinds 1 oktober weer in de supermarkt, met een nieuwe verpakking.

Het koopgedrag in Noord- en Oost-Nederland is overigens ook heel anders dan in West-Nederland, vertelt de manager van Plus. “Hier gaan we dan ook productontwikkeling op inzetten.”

