Saneringsregeling varkenshouderij in november open

De subsidieregeling voor de warme sanering van de varkenshouderij gaat van 25 november 2019 tot 15 januari 2020 open.

Dat laat landbouwminister Carola Schouten weten. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven voor de subsidieregeling die de geuroverlast van varkensbedrijven in veedichte gebieden moet verminderen.

De regeling zal 11 oktober in de Staatscourant worden gepubliceerd, zodat belangstellenden voor de openstelling van de regeling een afweging kunnen maken of ze mee willen doen.

€ 180 miljoen

Voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) wordt € 180 miljoen gereserveerd. Het kabinet trekt tevens € 10 miljoen uit voor gemeentes en provincies voor de uitvoering van de regeling. Het gaat dan bijvoorbeeld om het wijzigen van bestemmingsplannen en flankerend beleid.

Deelnemers aan de stoppersregeling moeten hun bedrijf binnen 8 maanden beëindigen, inclusief het afvoeren van vee en mest. De locatie moet binnen 14 maanden worden gesloopt.

De varkensrechten worden opgekocht door de overheid. Hoeveel de overheid betaalt voor de varkensrechten wordt kort voort de openstelling in november bekendgemaakt.

Geurscore

Bedrijven die de meeste geuroverlast veroorzaken voor omwonenden krijgen voorrang bij de regeling. Hiervoor wordt een geurscore bepaald, gebaseerd op de geuroverlast die een bedrijf veroorzaakt bij omliggende objecten met een woonfunctie voor permanente bewoning. Bedrijfswoningen van akker- en tuinbouwbedrijven worden hierbij ook meegeteld. Bedrijfswoningen van veehouderijbedrijven niet, omdat de geuroverlast dan ook van eigen bedrijf kan komen.

Slopen stallen, silo’s en mestkelders verplicht

Bedrijven die gebruik willen maken van de regeling zijn verplicht om de varkensstallen, voer- en mestsilo’s en de mestkelders voor de varkenshouderij te slopen. Deelnemers mogen op de locatie ook geen andere diersoorten houden die bij intensieve veehouderij gehouden worden.

Een deelnemer aan de regeling mag ook niet op een andere locatie varkens gaan houden. Bedrijven met meerdere locaties mogen andere locaties die er al waren bij de aanvraag van de subsidie wel voortzetten.

Geen subsidie voor overtreders

Schouten wil bedrijven die overtredingen hebben begaan, uitsluiten van de subsidieregeling. Het gaat om varkenshouders die meer varkens hebben gehouden dan waarvoor ze varkensrechten hadden, of die op een andere manier de wet voor het houden van varkens hebben overtreden. Dat geldt ook voor bedrijven waar substantiële overtredingen van de Meststoffenwet of op het gebied van dierenwelzijn hebben plaatsgevonden.

Op de openstelling van de regeling is lang gewacht. De Europese Commissie gaf echter geen groen licht. In het kader van de staatssteuntoets heeft de Commissie meermaals extra informatie gevraagd over de regeling. Na uitleg van het ministerie is er toch goedkeuring gekomen voor de regeling. Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding krijgen in de voorbereiding op deelname. De aanmelding na openstelling verloopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).