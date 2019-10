Saldi varkensbedrijven nemen toe

Als gevolg van uitbraken van Afrikaanse varkenspest in China en een toegenomen Chinese vraag naar varkensvlees worden saldi op zeugen- en vleesvarkensbedrijven groter. Dat blijkt uit cijfers van Wageningen Economic Research (WER).

Het saldo van een gestandaardiseerd zeugenbedrijf met 800 gemiddeld aanwezige zeugen was in augustus € 42.000 groter dan in augustus vorig jaar. De biggenprijs was € 21 hoger dan de prijs die vorig jaar in dezelfde maand werd betaald. De voerkosten waren iets lager dan in augustus vorig jaar. Door dalende graanprijzen zijn de voerkosten sinds maart gedaald. Daarentegen waren opfokzeugen wel duurder dan vorig jaar. De trend in het saldo is positief. In augustus 2019 bedroeg het voortschrijdend jaarsaldo € 326.000 per bedrijf, wat € 11.000 hoger is dan het langjarig voortschrijdend gemiddelde.

Vleesvarkensbedrijven doen het beter dan vorig jaar

Het saldo van een gestandaardiseerd vleesvarkensbedrijf met 2.200 gemiddeld aanwezige vleesvarkens was in augustus € 8.000 groter dan in dezelfde maand vorig jaar. Varkensprijzen stegen in augustus naar € 1,75 per kilo, tegenover € 1,39 in dezelfde periode vorig jaar. De biggenprijzen waren echter 70% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Het voortschrijdend jaarsaldo van vleesvarkensbedrijven is in augustus € 168.539. Dat is bijna € 30.000 groter dan het langjarig gemiddelde.