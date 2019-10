Proef: meer dode biggen door meer ruimte voor zeug

Meer ruimte per zeug is contraproductief en resulteert in meer dode biggen.

Dat meent de Landbouwkamer van Noord-Rijn-Westfalen op basis van de uitkomsten van een praktijkproef. De uitval van biggen lag bij die proef, uitgevoerd op het praktijkbedrijf Haus Düsse van de Landbouwkamer, in kraamstallen met groepshuisvesting bij 22% tegen 13% in standaardstallen. Ook in groepshuisvestingsstallen waar de zeugen de eerste 5 dagen na de worp worden gefixeerd blijft de biggenuitval relatief hoog, namelijk ruim 17%. Biggen doodgedrukt Belangrijkste oorzaak voor de uitval is dat de biggen worden doodgedrukt. In standaardstallen kost dat 5,5% van de biggen het leven, in groepstallen met 5 dagen fixering 8,9% en in kraamstallen met volledig vrij lopende zeugen 13,6%. Hoe meer ruimte, hoe meer pasgeboren biggen de oriëntatie kwijtraken terwijl de zeugen ongecontroleerd gaan liggen, zeggen de onderzoekers.