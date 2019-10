Plus wil basisassortiment varkensvlees aanpassen

Supermarktketen Plus werkt aan een nieuw basisassortiment voor varkensvlees.

Plus streeft naar een transparant, smaakvol en onderscheidend stukje vlees. Dat moet zorgen voor meerwaarde voor de consument en meer rendement voor de varkenshouder. Dat zegt Denise Dijkhof, category manager van de supermarktketen. “We gaan de basis voor varkensvlees voor de consument aanpassen. Het is dus geen concept, maar het gaat om alle producten”, aldus Dijkhof, die gisteren een van de sprekers was tijdens het Boerderij-event Ondernemen in de Varkenshouderij in Cuijck.

Ketensamenwerking voor smaakvol varkensvlees

Plus heeft een samenwerkingsverband met Vion en veertien Good Farming Star-varkenshouders. Plus streeft naar een samenwerking met dertig middelgrote varkenshouders. Een smaakvol stukje vlees uit een transparante keten, dat is het doel van de ketenpartijen. “We werken aan de smaak via de genetica en het voer, maar ook via productontwikkeling”, aldus Dijkhof, die aangeeft dat iedere schakel in de keten zijn eigen verantwoordelijkheid draagt. “Varkenshouders werken aan smaak. De slachterij zorgt voor de verwerking en de retail draagt zorg voor verpakking en promotie.”

De ketensamenwerking is onderdeel van de campagne ‘Goed eten is weten wat je eet’. Plus adverteert nu op tv met een commercial over vrije-uitloopeieren. Eind oktober, in de Beter Leven-week, wordt de varkenssector gepromoot.

Tonnen marketinguitgaven terugverdienen met kwaliteitsvlees

Volgens Dijkhof is supermarktverkoop van varkensvlees sinds 2016 met 20% gedaald. Door de sterke focus op efficiëntie en volume is varkensvlees een generiek product geworden, zo stelt ze. Consumenten selecteren volgens haar op smaak, transparantie en lage prijs. “De portemonnee bepaalt de uiteindelijke keuze. Wij willen vlees weer belangrijk maken en consumenten niet alleen op prijs laten kiezen.”

Volgens Dijkhof heeft Plus inmiddels tonnen uitgegeven aan marketing. “Dat moet worden terugverdiend. Plus betaalt niet zomaar een kwartje meer. Op termijn willen we de inkoopprijs samen met varkenshouders vaststellen.”

Medeauteur: Bouke Poelsma