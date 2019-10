Optimisme en onzekerheid kenmerken varkensmarkt

Bijzondere omstandigheden hebben impact op de marktvraag en mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling in de varkenshouderij.

Dat schrijft Rabobank in een nieuwe varkensupdate. De bank rept over optimisme en onzekerheid als belangrijke thema’s voor dit jaar. Het nemen van strategische beslissingen wordt er voor veel varkenshouders daardoor niet gemakkelijker op.

AVP beïnvloedt wereldwijde varkensmarkt

Afrikaanse varkenspest in China beïnvloedt de wereldwijde varkensmarkt sterk. De Chinese vraag naar varkensvlees stuwt de prijs. De liquiditeitspositie van varkenshouders verbetert en de vooruitzichten zijn voorlopig goed. Varkenshouders kunnen daar nu de vruchten van plukken, maar dienen zich voor te bereiden op veranderende marktomstandigheden. China gaat zich herpakken en met een toegenomen wereldproductie gaat dat voor veranderingen zorgen, zo voorspelt Rabo.

Investeren en financiële buffer aanleggen

De wijze waarop varkenshouders daarop in moeten spelen, verschilt volgens de bank per bedrijf. Investeren in betere bedrijfsomstandigheden en het aanleggen van een financiële buffer behoren afhankelijk van de situatie tot de mogelijkheden.

Onzekerheid stikstofbeleid

Intussen zorgt de onzekerheid over het stikstofbeleid ervoor dat ontwikkelingen in de sector stil komen te liggen. Dat geldt niet alleen voor bedrijfsuitbreidingen, maar ook voor aanpassingen van de bedrijfsopzet en afbouw van stallen. De waarde van vrijkomende ammoniakruimte vormt volgens Rabobank een nieuw criterium in de afweging om deel te nemen aan de saneringsregeling.

Kansen voor zeugenhouders

Rabobank ziet kansen voor Nederlandse zeugenhouders. De bank verwacht dat de Duitse vraag naar biggen uit Nederland relatief hoog blijft. 2 onderwerpen kunnen de Duitse vraag naar biggen beïnvloeden. Het risico van een AVP-uitbraak in Duitsland blijft onveranderd en tempert het optimisme om in de handel te investeren. Op langere termijn verwacht Rabobank in Duitsland meer regelgeving en strengere certificering.