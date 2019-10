Opnieuw besmet zwijn gevonden in België

Volgens Belgische media is in het besmette gebied in Belgisch Luxemburg onlangs weer een wild zwijn aangetroffen dat positief testte op Afrikaanse varkenspest. De voorlaatste keer dat een zwijn positief is getest op AVP was op 11 augustus, meldt de website van het Waalse gewest.

Volgens de Waalse overheid gaat de ziekte een nieuwe fase in. Er wordt nog maar zelden een wild zwijn gevonden dat is besmet met AVP. Daarentegen verschijnen wel seropositieve zwijnen. Dat zijn dieren die resistent zijn voor het AVP-virus, maar mogelijk wel besmettelijk. Afrekenen met AVP De Belgen willen afrekenen met AVP. Sinds 4 oktober dit jaar zijn de bossen in het besmette gebied verboden voor wandelaars en fietsers. Deze maatregel is genomen om elk risico op verspreiding te voorkomen, ook via seropositieve zwijnen.