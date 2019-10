Kleine daling in export van biggen

Nederland exporteerde in de eerste drie kwartalen van dit jaar 5.094.584 biggen.

Dat is een daling van bijna 6% ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Duitsland, waar 64,5 % van de Nederlandse exportbiggen naartoe zijn gegaan, heeft in de eerste drie kwartalen van dit jaar 122.226 biggen minder ontvangen vanuit Nederland ten opzichte van vorig jaar.

Meer vertrouwen en stabiliteit bij Belgische vleesvarkenshouders

Ook al zijn er in de eerste drie kwartalen van dit jaar minder biggen naar België en Luxemburg gegaan, toch komt de export de laatste weken wel weer op gang. Er lijkt weer meer vertrouwen en stabiliteit bij de Belgische vleesvarkenshouders te zijn, waardoor er meer biggen worden opgelegd.

Polen valt terug

Polen lijkt terug te vallen in de export van Nederlandse biggen. De export naar dit Oost-Europese land kent tevens een grillig verloop in de wekelijkse aantallen die geleverd worden. Naast dat Denemarken een groot aandeel heeft in het aanleveren van biggen, zijn Nederlandse handelaren terughoudend om biggen naar Polen te exporteren wegens het risico op Afrikaanse varkenspest.

Italië en Polen wisselen van plek

De top 5 van landen waar de Nederlandse biggen naartoe gaan is niet veranderd. Duitsland, Spanje en België samen met Luxemburg voeren net als in 2018 de top drie aan. Alleen Italië en Polen hebben van plek 4 en 5 gewisseld. Deze top 5 landen zorgen voor bijna 95% van de exportaantal van iets meer dan 5 miljoen biggen in de eerste negen maanden van dit jaar.