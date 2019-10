Iets minder Nederlandse varkens aan de haak

In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn een fractie minder vleesvarkens geslacht dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het ging om 11.904.000 varkens. In 2018 werden in de eerste drie kwartalen in totaal 11.984.000 varkens geslacht. Dat blijkt uit nieuwe marktcijfers van RVO.nl. Aan de haak wogen de varkens dit jaar gemiddeld 97,96 kilo. Dat is bijna een halve kilo meer dan vorig jaar, toen de dieren in de eerste drie kwartalen gemiddeld 96,47 kilo wogen. Het percentage vlees is dit jaar gemiddeld 59. Dat is een fractie lager dan in 2018, toen de varkens een gemiddeld vleespercentage van 59,2 hadden.

In 2018 werden in Nederland in totaal 15.690.143 varkens geslacht. In 2017 hingen er in Nederland 15.168.000 varkens aan de slachthaak.