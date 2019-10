Forse aanscherping van MDV-eisen

De nieuwe conceptregeling voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV), die gaat gelden in 2020, is bekendgemaakt. Voor varkenshouders geldt een forse aanscherping van de voorwaarden.

De eisen zijn opgeschaald naar de voorwaarden die ook aan een Beter Leven-concept worden gesteld. “Ook al lever je niet voor dat concept, de investering moet je in 2020 wel doen om met de fiscale regelingen mee te kunnen doen”, aldus Jan Pijnenburg van DLV Advies, die het een forse aanscherping vindt.

Uitstoot van ammoniak

In de conceptregeling MDV staat dat de varkenshouderij ook punten moeten scoren op de uitstoot van ammoniak (NH 3 ) door het treffen van bronmaatregelen. Alleen investeren in een luchtwasser om aan de emissiereductie te voldoen, is dus niet meer voldoende. Met de huidige bronmaatregelen is het niet haalbaar om 85% reductie van NH 3 te realiseren. Voor de kraamstal zal dit in de praktijk het investeren in mestpannen met een koeling kunnen zijn, maar voor de vleesvarkens zal er een tweede reductiemaatregel in de vorm van een luchtwasser noodzakelijk zijn. De bronmaatregel alleen hoeft niet tot 85% NH 3- reductie te leiden.

Eisen vleeskuikenhouders

Vleeskuikenhouders krijgen te maken met een aanscherping van het aantal dieren per vierkante meter. Mogen er dit jaar nog 18 kuikens per vierkante meter gehouden worden, in de regeling van 2020 zijn dat maximaal 16 kuikens per vierkante meter.

MIA en Vamil

Varkens- en pluimveehouders die willen investeren in een nieuwe stal of de huidige stallen willen verbouwen, kunnen gebruik maken van fiscale regelingen zoals de MIA en Vamil. Met deze regelingen kan van de investeringskosten 27% extra ten laste gebracht worden op de fiscale winst en daarnaast mag 75% van de investering variabel worden afgeschreven. Een van de voorwaarden is het voldoen aan de voorwaarden van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). De fiscale regelingen voor 2020 blijven ongewijzigd ten opzichte van de regelingen in 2019.