Fokkerij heeft beperkte invloed op vleeskwaliteit

Als het om vleeskwaliteit gaat, heeft de fokkerij maar zo’n 20% invloed op de kwaliteit van het eindproduct. Dat zei Roy Strikkeling, marketing- en projectmanager bij Topigs Norsvin afgelopen dinsdag 15 oktober tijdens het Boerderij-event Ondernemen in de varkenshouderij.

Management en voeding zijn 40% en in de slachterij wordt ook nog eens 40% bepaald. “Maar dat wil niet zeggen dat we er niks aan doen”, aldus Strikkeling. Zo worden aspecten als intramusculair vet, kleur, pH en waterbindend vermogen bepaald.

Kwaliteitskenmerken

Topigs Norsvin heeft in het Verenigd Koninkrijk een programma waarbij ook allerlei kwaliteitskenmerken van het vlees in winkels worden vastgelegd. Dat gebeurt met mensen die het vlees op allerlei uiterlijke en eetkenmerken beoordelen. Strikkeling: “Het geeft ons meer inzicht in de mogelijkheden van rassen en kruisingen.”

Meerdere eindberen

Om markten wereldwijd te kunnen bedienen, heeft de fokkerijorganisatie meerdere eindberen beschikbaar: Tempo, Talent, Tybor en Select. “De beren zijn inzetbaar voor de productie van bacon voor de Engelse markt, maar ook voor varkens waarvan de vette buiken naar Azië gaan”, aldus Strikkeling. Hij onderscheidt drie typen markten: mager, medium en premium. Het aandeel intramusculair vet loopt respectievelijk op, evenals de kleur van het vlees. Nederland valt samen met landen als de VS, Rusland en Brazilië onder de medium-markt. Dat betekent scherpe technische resultaten, een optimale spier/spekverhouding, weinig intramusculair vet en een relatief lichte kleur. Volgens Strikkeling zijn met de Topigs Norsvin-beren alle product- en marktcombinaties te maken.