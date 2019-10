DLV Advies: voerwinsten fors hoger dan gemiddeld

De voerwinsten in de varkenshouderij vallen in 2019 tot anderhalf keer hoger uit dan in een gemiddeld begrotingsjaar. Dat verwacht DLV Advies.

“In de zeugenhouderij verwachten we een voerwinst van € 900 per zeug. In de vleesvarkenshouderij gaat om een voerwinst van € 105 per dier”, aldus DLV Advies-directeur Paul Bens. Hij gaat daarbij uitgaan van de behaalde resultaten en de prognoses. De verwachte voerwinsten liggen daarmee ver boven de langjarige begrotingsnormen. DLV Advies hanteert – conform de KWIN-uitgangspunten – voerwinsten van € 570 bij zeugen en € 77 bij vleesvarkens (exclusief btw).

2019 is een goed varkensjaar

Het lijdt geen twijfel dat 2019 de boeken ingaat als een goed varkensjaar. “Bedrijven halen een positief resultaat bij die genoemde voerwinsten. Daarbij stijgt ook nog een keer de fiscale waarde van de dieren op de balans”, aldus Bens. Volgens DLV Advies kunnen varkenshouders naast het aanleggen van een buffer meerdere maatregelen treffen om een fikse belastingaanslag te drukken. “Je kan onderhoudsinvesteringen die eigenlijk later gepland stonden naar voren halen. Daarbij valt te denken aan asbestsanering, onderhoud of het treffen van voorzieningen voor mest”, zo zegt Bens.

Rechtsvorm tegen het licht houden

Volgens de DLV-directeur is het ook te overwegen de huidige rechtsvorm tegen het licht te houden. Veel varkenshouders hebben een eenmanszaak. Het hoogste belastingtarief is 52%. Exploitatie binnen een bv, met een toptarief van 25% vennootschapsbelasting, kan met een hogere winst al snel voordeliger zijn. Ook kan het opzetten van een vof of maatschap met meerdere maten de winst wat verdelen en in een lager belastingtarief brengen. “Het is een extreem jaar. Bij het maken van toekomstplannen is het goed om stil te staan bij de fiscale structuur van je bedrijf”, aldus Bens.