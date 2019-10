Beursprijs varkens stevig op zijn plaats

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens houdt de stabiele koers van de afgelopen tijd vast. Voor de elfde achtereenvolgende week is de notering vastgesteld op € 1,76 per kilo slachtgewicht. Het blijft bijzonder dat de prijs zo lang stabiel blijft op dit niveau.

In zowel Nederland als Duitsland komen er sinds half september weer wat meer varkens aan de haak. Waar de weekaantallen in Nederland aardig in lijn liggen met vorig jaar, blijft het aanbod aan slachtrijpe dieren in Duitsland toch duidelijk achter. In de afgelopen vijf weken hebben de Duitsers toch zo’n 4% minder geslacht dan een jaar geleden. Dit wordt enigszins gedempt door hogere slachtgewichten.

Al met al wordt het groeiende aanbod aan varkens vlot opgenomen door de slachterijen. Dat komt vooral door een grote vraag vanuit China. Hierdoor blijven de varkensprijzen goed op niveau. De stroeve afzet op de Europese markt vormt weliswaar een belemmering, maar blijkt vooralsnog geen spelbreker in de huidige prijsvorming.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet vrijdag 18 oktober een plusje noteren van 1 cent per kilo. Daarmee keert het gemiddelde prijsniveau van deze veiling weer terug op € 1,90 per kilo geslacht gewicht. De afstand ten opzichte van de Vereinigungspreis komt daarmee weer op 5 cent per kilo. En dat onderstreept het evenwicht in de varkensmarkt, want normaliter wordt bij een dergelijk prijsverschil uitgegaan van een stabiele marktsituatie voor de komende week.