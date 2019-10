Beursprijs varkens al tien weken op € 1,76

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens is voor de tiende achtereenvolgende week vastgesteld op € 1,76 per kilo geslacht gewicht. Het is zeer bijzonder dat de varkensprijs zo lang gelijk blijft en al helemaal op een dergelijk niveau.

Zoals de varkensnoteringen week in week uit al aangeven, blijft de varkensmarkt aardig in evenwicht. Het aanbod van slachtrijpe dieren is weliswaar groot en ook de slachtgewichten zijn hoog, maar de vraag van de slachterijen blijft ook goed. Zodoende loopt het aanbod redelijk goed weg. De vleesafzet binnen Europa was de afgelopen tijd zeer stroef, maar daarin is enige verandering te bespeuren. De verkoop van vers vlees lijkt iets makkelijker te lopen en de weerstand tegen het huidige prijspeil lijkt iets af te nemen.

De internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) liet vrijdag 11 april weer een plusje van 1 cent per kilo noteren. Daarmee blijft de prijs van deze veiling ook op niveau met € 1,90 per kilo geslacht gewicht. Het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis bedraagt daarmee weer 5 cent per kilo en dat onderstreept de stabiele situatie in de markt.