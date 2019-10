Aantal AVP-uitbraken over de 6.000 dit jaar

Afrikaanse varkenspest weet voorlopig van geen wijken in Europa.

Het virus sloeg in de eerste 3 kwartalen van dit jaar 6.206 maal toe. In 4.583 gevallen is AVP vastgesteld onder wilde zwijnen, 1.623 maal sloeg het virus toe onder boerderijvarkens.

Ten opzichte van 2018 lijkt het virus dit jaar actiever. In heel 2018 bleef de teller steken op 6.745 AVP-uitbraken, opgeteld onder wilde zwijnen en commercieel gehouden varkens. Als de trendlijn van dit jaar doorzet, komt het aantal uitbraken in 2019 op zo’n 8.000 uit.

Roemenië zwaar getroffen

Roemenië is met afstand het land waar het virus het meest toeslaat onder boerderijvarkens, tot oktober zijn 1.454 infecties bevestigd. Polen voert de lijst aan als het gaat om uitbraken van AVP onder wilde zwijnen, 1.742 keer. Hongarije is in opkomst, om het zo te zeggen. In dit Centraal-Europese land is in de eerste 9 maanden van dit jaar 1.075 maal AVP vastgesteld onder wilde zwijnen. De laatste uitbraken waren vlakbij de Hongaarse hoofdstad Boedapest.

Tsjechié is AVP-vrij

Op het nieuwste overzicht van de Europese Commissie ontbreekt Tsjechië. Dit land is ruim 1 jaar AVP-vrij. België is nog niet zover. In de eerste 3 kwartalen van dit jaar zijn daar 479 AVP-gevallen vastgesteld. Niettemin gaat het de goede kant op in België. Er zijn al een aantal weken geen besmette wilde zwijnen meer gevonden. Ook afgelopen zomer werd nog maar sporadisch een besmetting vastgesteld. Tsjechië, mogelijk spoedig gevolgd door België, zijn zodoende de enige landen die weten af te rekenen met het virus. Afgaande op de cijfers breidt elders in Europa de Afrikaanse varkenspest juist uit.