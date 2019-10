Aandacht voor PIA bij hogere groei

Met de huidige varkensprijzen loont het om varkens hard te laten groeien.

Daarbij is het zaak rekening te houden met PIA. Dat zegt Eelco van de Hoef, Innovatie- en Productmanager Varkensvoeders bij AgruniekRijnvallei. “Varkens die hard groeien, zijn vatbaarder voor acute PIA. Bij een gemiddelde groei van 800 gram per dag zien we vrijwel geen problemen. De PIA-druk neemt toe wanneer de groei boven de 850 gram uitkomt”, zo zegt hij. Een onregelmatige voeropname en abrupte voerwisselingen kunnen PIA eveneens in de hand werken.

Bij een flinke uitbraak kan de uitval zomaar oplopen tot 4%

Aangepast voerpakket of vaccineren

Varkenshouders kunnen de PIA-druk in de hand houden door te kiezen voor een aangepast voerpakket en/of vaccineren. AgruniekRijnvallei ontwikkelde het vleesvarkenspakket Structovit, waarbij de focus ligt op een maximale darmgezondheid. Het voer bestaat uit verschillende specifieke grondstoffen, zuren en toevoegingen, met speciale aandacht voor de vertering. “De voerkosten zijn 1 tot 1,5 cent per kilogram groei hoger dan bij regulier mengvoer, afhankelijk van de precieze voersoort”, aldus Van de Hoef, die merkt dat de afname stijgt. Structovit kan ook worden gevoerd door varkenshouders met brijvoer.

Op termijn belangrijkste enting

De extra kosten verhouden zich volgens hem tot de vaccinatiekosten. Volgens Van de Hoef wordt landelijk gezien op 20% van de varkensbedrijven tegen PIA gevaccineerd. “Dat percentage stijgt langzaam. Het wordt op termijn de belangrijkste enting”, zo zegt hij.

Volgens Van de Hoef zijn er varkenshouders die vaccineren tegen PIA en daarbij ook voor een aangepast voerpakket kiezen. “Dat kost in totaal € 2 per varken extra." - Foto: Mark Pasveer

Chronische en acute PIA

Boehringer Ingelheim levert een vaccin dat via het drinkwater wordt toegediend. MSD Animal Health komt met een vaccin op de markt dat in de spier wordt geïnjecteerd. Van de Hoef: “Je hebt chronische en acute PIA. Vaccineren biedt geen 100% bescherming tegen acute PIA. Een aangepast voerpakket helpt de kans op acute PIA te verkleinen.”

‘Strijd tussen emoties en euro’s’

Volgens Van de Hoef zijn er varkenshouders die vaccineren tegen PIA en daarbij ook voor een aangepast voerpakket kiezen. “Dat kost in totaal € 2 per varken extra. Met de huidige prijzen is dat prima rond te rekenen”, aldus Van de Hoef. De keuze om varkens harder te laten groeien en daarbij geen extra maatregelen te nemen tegen PIA is volgens hem een ‘strijd tussen emoties en euro’s’. “Meer kilo’s leveren geld op, maar geen enkele varkenshouder wordt gelukkig van extra uitval.”

Uitval tot 4%

PIA kan leiden tot verminderde groei, een hogere voederconversie en een grotere uitval. “Bij een flinke uitbraak kan de uitval zomaar oplopen tot 4%”, aldus Van de Hoef, die de afgelopen maanden weer meer PIA-uitbraken zag. De ziekte kan de kop opsteken zodra varkens na een warme periode en een lagere voeropname weer meer beginnen te vreten. “Het darmpakket kan dan in de gevarenzone komen.”