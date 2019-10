Aanbod CCM onder druk

Er wordt dit jaar wederom een lager aanbod van CCM verwacht door een grote vraag naar snijmais.

Varkenshouders zullen dan in het rantsoen van de dieren terugvallen op onder andere droge maiskorrels die momenteel prijstechnisch voordeliger zijn. Doordat de snijmaisoogst nog in volle gang is, zijn er nog geen prijzen beschikbaar voor de nieuwe oogst van CCM. In Noord-Nederland is de snijmaisoogst nog in volle gang en duurt door het natte weer zeker nog 2 weken.

Voervoorraden gedaald

De voervoorraden bij rundveehouders zijn na 2 droge zomers flink gedaald en dat zorgt ervoor dat ook maispercelen, die bedoeld waren voor CCM-teelt, nu als snijmais worden geoogst. De maispercelen die worden geoogst voor snijmais brengen rond de € 1,70 per procent droge stof. Wat ook meespeelt, is de kwaliteit van de mais. Door de droogte en hete periode in de afgelopen zomer zijn ook niet alle maispercelen geschikt om als CCM te worden geoogst.

Minder aanbod dan in 2018

Veevoerleverancier AgruniekRijnvallei (AR) verwacht dit jaar zelfs nog minder aanbod van CCM dan in 2018. De opslag van AR in Doetinchem heeft een capaciteit van zeker 18.000 ton CCM, maar vorig jaar werd er nog geen 1.800 ton, 10% van de opslagcapaciteit, gebruikt voor de opslag van het geconcentreerde maisproduct. Niet alleen is er minder aanbod van CCM in Nederland, ook in Duitsland is er minder aanbod.