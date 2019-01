Staartcouperen wordt lastiger vol te houden

De druk om af te zien van het couperen van varkensstaarten groeit.

De Duitse belangenbehartiger ISN wijst daarop in haar nieuwsbrief. Volgens de ISN krijgen alle Duitse varkenshouders met die druk te maken dit jaar. Couperen van staarten van biggen wordt niet van de een op de andere dag verboden. Niettemin zullen varkenshouders risicoanalyses moeten uitvoeren met betrekking tot staartbijten en deugdelijk onderbouwen waarom couperen nodig is op hun bedrijf.

Europese Commissie

In Duitsland zijn afgelopen maand meerdere bijeenkomsten georganiseerd over het stoppen met staartcouperen. Alle bezoekers waren het erover eens dat het niet eenvoudig zal zijn om af te zien van het couperen. Desondanks lijkt er geen weg terug, schrijft de ISN. De druk vanuit de Europese Commissie om te stoppen met couperen, groeit. Een groep experts heeft diverse EU-lidstaten bezocht om te bekijken hoe daar wordt omgegaan met staartcouperen. Conclusie is dat, uitgezonderd Finland en Zweden, in alle landen standaard wordt gecoupeerd.

Export Nederlandse biggen

Nederlandse varkenshouders, die biggen naar Duitsland exporteren, krijgen waarschijnlijk ook te maken met de Duitse voorschriften die dit jaar ingaan. Halverwege 2019 gelden in Duitsland strengere voorwaarden voor het couperen. Ook bij landbouwminister Carola Schouten heeft couperen de aandacht. Zij wil dit jaar praten over een einddatum.