Schouten voelt weinig voor regels biggensterfte

Minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voelt er weinig voor om het terugdringen van de biggensterfte met regelgeving af te dwingen.

Dat gaf ze aan tijdens het veehouderijdebat in de Tweede Kamer donderdag 24 januari.

Schouten zei te geloven dat er andere mogelijkheden zijn voordat ze op het terrein van ge- en verboden komt. De minister voelt meer voor een aanpak zoals ook gebeurd is met de reductie van het antibioticagebruik in de veehouderij. Daarom werkt ze aan het organiseren van een benchmarksysteem, zodat bedrijven kunnen vergelijken hoe zij het doen ten opzichte van andere bedrijven. Ze wil daar alle partijen in de keten in meenemen. Eventueel zou dit onderdeel kunnen worden van ketenkwaliteitssystemen, gaf Schouten aan. Wel moet er ‘een tandje bij’ van de minister, nu de eerdere doelstellingen niet gehaald zijn.

Motie Frank Futselaar

SP-landbouwwoordvoerder Frank Futselaar diende een motie in met het verzoek aan de minister om te onderzoeken of een regeling met uiteindelijk sancties voor bedrijven die bovengemiddeld hoge biggensterfte hebben zou kunnen helpen. Schouten gaf aan moeite te hebben met het woord sancties, maar wilde wel spreken over het ondernemen van ‘aanvullende acties’.

Afspraken werken niet

Regeringspartij D66 noemde de afspraken rondom het terugdringen van biggensterfte als voorbeeld dat afspraken maken met de belangenbehartigers van de primaire sector niet werkt. “Organisaties vanuit de primaire sector hebben niets te zeggen over degene die ze vertegenwoordigen,” stelde Tjeerd de Groot (D66), die wil dat de overheid voortaan afspraken gaat maken met verwerkers. Ook de SP sprak uit er sceptisch over te zijn om nieuwe afspraken te maken met de varkenshouderij, daarbij verwijzend naar de kleine marges in de sector en het gebrek aan financiële middelen.