Schouten: cijfers Varkens in Nood onderzoeken

Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) wil eerst meer inzicht in de cijfers die dierrechtenorganisatie Varkens in Nood (ViN) deze week naar buiten bracht, voordat zij hierover uitspraken doet.

Ze wil de cijfers over aantallen varkens van ViN, RVO.nl en de NVWA laten analyseren. Schouten verwacht in maart meer inzicht te hebben in de feiten en dan te kunnen reageren richting de Tweede Kamer over wat zij van de cijfers vindt.

Berichtgeving ViN

Verschillende partijen hadden haar gevraagd hoe het zit met de aantallen varkens in Nederland, naar aanleiding van de berichtgeving van ViN dat er meer varkens in Nederland zouden zijn dan geregistreerd staan. Deze bewering wordt weersproken door de Producenten Organisatie Varkenshouderij. Schouten gaf aan dat het niet goed zou zijn als de bevindingen van ViN kloppen, maar dat zij er nog geen inzicht in heeft of deze waar of niet waar zijn.