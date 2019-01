POV noemt varkensfraude ‘klinkklare onzin’

De Producenten Organisatie Varkenshouderij noemt de verdachtmaking van Varkens in Nood (VIN) dat varkensboeren frauderen door meer varkens te houden dan toegestaan ‘klinkklare onzin’. De berekening van VIN dat varkenshouders een paar miljoen varkens meer produceren dan uit de CBS-cijfers blijkt, is volgens de POV het gevolg van appels vergelijken met peren. Waarschijnlijk interpreteert VIN de cijfers ook verkeerd, schrijft de POV.

Actiegroep Varkens in Nood bracht een rapport naar buiten waarin zij suggereren dat Nederland ruim 2 miljoen biggen en 1,3 miljoen vleesvarkens meer houdt dan bij het CBS geregistreerd staan. Tevens heeft dit volgens de actiegroep negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Het nieuws is opgepakt door diverse media, waaronder RTL-nieuws. POV-voorzitter Linda Janssen is de werkwijze van VIN helemaal zat, meldt ze op Twitter.

Volgens de POV geeft hun achterban het aantal dierplaatsen op bij de landbouwtelling, niet het aantal dieren. Niet alle plaatsen worden benut, stelt de POV. Bovendien is een deel van de plaatsen bezet door opfokzeugen die nog geen biggen hebben. Dat zorgt ervoor dat VIN een hogere biggenproductie becijfert dan wordt gerealiseerd, stelt de POV: “Hier zit een discrepantie van wat er opgegeven moet worden volgens het CBS-instructieformulier, en wat er in de praktijk opgegeven wordt.”

Volgens de POV is het ook pertinent onjuist dat veel boeren frauderen met dieraantallen. In 2017 ging het om 30 varkensbedrijven die zijn veroordeeld, meldt de producentenorganisatie op basis van cijfers van het Openbaar Ministerie. Het varkensbedrijf met de grootste boete hield 28.124 dieren, dat waren 2.415 varkens meer dan toegestaan.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek laat bij monde van landbouwwoordvoerder Cor Pierik weten dat het weinig reëel is dat de werkelijke dieraantallen sterk afwijken van hun cijfers. Pierik: “We hebben meerdere tellingen, en er zijn varkensrechten dat het aantal zeugen begrenst. Varkenshouders gaan niet de stal in om werkelijk te tellen, maar halen de aantallen uit hun managementsystemen. Een paar miljoen dieren die ergens zweven, lijkt me onwerkelijk.” De CBS-man signaleert dat het aantal zeugen de laatste jaren af- en het aantal biggen juist toeneemt.

De varkenshandel noemt het ‘witwassen’ van varkens, zoals VIN suggereert, flauwekul. Jan Vernooij van brancheorganisatie Vee&Logistiek: “Dat zijn nul varkens. Daar is mij niets van bekend.”

Lees verder onder de foto

Tussen de Nederlandse exportcijfers van vleesvarkens en de Duitse importcijfers zit overigens wel een flinke discrepantie. Volgens rijksdienst RVO exporteerde Nederland in 2017 2,67 miljoen vleesvarkens naar Duitsland. Volgens het Duitse marktbureau AMI importeerde Duitsland in 2017 3,45 miljoen Nederlandse vleesvarkens. Dat exportcijfers afwijken van de werkelijkheid gebeurt met veel producten, weet Pierik. Dat heeft vaak een administratieve reden.

PvdA vraagt opheldering over dieraantallen in varkenshouderij

PvdA-Kamerlid William Moorlag heeft landbouwminister Carola Schouten om opheldering gevraagd over het aantal gehouden varkens in Nederland. Hij deed dit naar aanleiding van berichtgeving van Varkens in Nood dat er miljoenen meer dieren worden gehouden dan mag.

Moorlag wil van Schouten weten of het aannemelijk is dat er meer varkens worden gehouden dan op grond van de dierrechten gehouden mogen worden en om hoeveel varkens het dan gaat. De politicus wil ook weten hoe het verschil kan ontstaan tussen de export- en importcijfers van Nederland en Duitsland.

Moorlag heeft twijfels of de handhaving van het dierrechtensysteem adequaat is. Hij vraagt Schouten of het klopt dat er jaarlijks tientallen ondernemers veroordeeld worden omdat ze meer dieren houden, en of het niet nodig is om het systeem aan te passen om de naleving te verbeteren.

Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren heeft een debat aangevraagd over de bevindingen van Varkens in Nood. “Het is niet voor het eerst dat er signalen zijn van fraude met dieraantallen in de veehouderij”, aldus Ouwehand. Ze kreeg daarvoor steun van GroenLinks en PvdA. VVD, CDA, D66 en PVV willen geen extra debat. Ze willen wel een brief van de minister met een reactie op de berichten. Tijdens het debat over de veehouderij, op donderdag, zal het onderwerp ook ter sprake komen.

Het debat is donderdag live te volgen vanaf 10.20 uur.