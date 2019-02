Nijmegen wil € 1,2 miljoen van advocaat Hilckmann

De gerechtelijke procedures rond het in 2016 gesloten slachtbedrijf Hilckmann zijn nog in volle gang.

De rechtbank Gelderland in Arnhem heeft geoordeeld dat de advocaat van Hilckmann in 2016 een bedrag van ruim € 1,2 miljoen dat op een rekening van de slachterij stond, heeft weggesluisd naar een bankrekening van zijn kantoor.

Dat gebeurde net voordat de gemeente beslag liet leggen op de tegoeden van Hilckmann. Het gevolg hiervan was dat de gemeente Nijmegen geen beslag kon leggen op dat geld. Nijmegen voelt zich daardoor benadeeld.

Misbruik derdengeldenrekening

Volgens de Arnhemse rechtbank is de handelswijze van de advocaat ‘onrechtmatig’, er is misbruik gemaakt van een zogenaamde derdengeldenrekening van het advocatenkantoor met als enige doel de gemeente de benadelen, aldus de rechtbank in het vonnis. Het ‘verbergen van tegoeden’ op een eigen bankrekening is ‘in strijd met de beroepsregels en is onbetamelijk’.

Uitbetalen salarissen Hilckmann

Volgens de advocaat van Hilckmann is absoluut geen sprake van wegsluizen van gelden. Het was op een aparte rekening gezet voor het ordelijk laten verlopen van het beëindigen van de activiteiten van het slachthuis, zoals het uitbetalen van salarissen en afvloeiingsregelingen, aldus de advocaat.

In 2017 werd de inventaris van Hilckmann verkocht. Belangstellenden bekijken de slachtapparatuur. - Foto: Henk Riswick

Gemeente betaalde Hilckmann ruim € 7 miljoen

Nijmegen probeert al jaren geld terug te krijgen van Hilckmann. In 2015 kocht de gemeente de panden van Hilckmann voor € 21 miljoen onder de voorwaarde dat de slachterij zou verhuizen naar Haps en de bedrijfsvoering daar zou voortzetten, zodat 250 werknemers hun baan zouden behouden. Van dat bedrag was al ruim € 7 miljoen betaald aan Hilckmann. In februari 2016 besloot de slachter te stoppen en wilde Nijmegen het geld terug.

Orde van Advocaten

Naar aanleiding van de uitspraak stelt de deken van de Orde van Advocaten in Gelderland Maaike Bomers een onderzoek in naar hetgeen is gebeurd. Volgens Bomers wijst het vonnis er op dat het beschikbaar stellen van een derdengeldenrekening in dergelijke gevallen in strijd is met de wet. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek overweegt de Orde van Advocaten tuchtrechtelijke maatregelen.

Volgens een woordvoerder van Nijmegen is de gemeente tevreden met de uitspraak. Woordvoerder Mariska Schok: ‘De rechtbank is met ons van mening dat de advocaat onrechtmatig heeft gehandeld. Daar zijn we tevreden over.’