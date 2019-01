Huitema op de bres voor bordeskeuring

De landbouwcommissie van het Europees Parlement steunt de voorstellen van VVD-Europarlementariër Jan Huitema om zogenoemde bordeskeuringen en een ‘Schengen voor varkens’ mogelijk te maken binnen de Europese diertransportwetgeving.

Een amendement van Huitema hierover is in de landbouwcommissie aangenomen.

“De bordeskeuring en een Schengen voor varkens verminderen stress bij dieren. Europese wetgeving staat dit echter nog niet toe. Ik ben blij met de steun van mijn collega’s uit Brussel om de wetgeving voor deze veelbelovende initiatieven aan te passen”, zo laat Huitema weten.

Eerste stap

Het is nog onduidelijk of en wanneer de wetgeving daadwerkelijk opengebroken wordt. “Dit is een eerste stap. De voorstellen komen op de agenda en de druk wordt opgevoerd”, aldus Huitema. Voorafgaand aan de Europese parlementsverkiezingen in mei komt er volgens de Europarlementariër zeker geen wetswijziging.

Pilots

In het verleden heeft de NVWA enkele pilots gedaan met de bordeskeuring.

Het toepassen hiervan is niet toegestaan omdat deze niet volledig aan de Europese richtlijnen voor exportkeuringen voldoet.

Vervallen dubbele keuring

Met een ‘Schengen voor varkens’ wordt het volgens Huitema aantrekkelijker om dieren over de grens te laten slachten. Bij een transport van varkens uit Nederland naar een Duitse slachterij keurt een Nederlandse dierenarts de varkens een keer. Daarna moet een Duitse dierenarts dezelfde varkens nog een keer keuren. Als deze dubbele keuring komt te vervallen, wordt het interessanter om niet alleen Nederlandse slachterijen te gebruiken maar ook de Duitse. Dit kan de duur van het diertransport verkorten, omdat in sommige gevallen een Duits slachthuis dichterbij is dan een Nederlandse. Visa versa geldt dit ook voor de Duitse varkens en voor andere landen.