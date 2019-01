Franse grens potdicht voor Belgische zwijnen

Frankrijk gaat binnen 10 dagen starten met het bouwen van een afsluiting op de Frans-Belgische grens.

Dat laat Loïc Gouello weten. Hij is directeur van het Franse nationale crisiscentrum varkenspest. Het hek moet Afrikaanse varkenspest (AVP) buiten Frankrijk houden. In een bufferzone van bijna 80 vierkante kilometer zullen de autoriteiten, met hulp van jagers, alle everzwijnen doden om te voorkomen dat de ziekte Frankrijk binnenkomt. “AVP zou een economische ramp zijn voor de varkenshouders”, verklaart Gouello tijdens een persconferentie.

Enkele miljoenen euro‘s

De schrik voor de AVP zit er goed in bij de Fransen. Het hekwerk van 27 kilometer zal 1,5 meter hoog zijn en ook 50 centimeter in de grond zitten, want everzwijnen zijn dieren die graven. Daarna zal de omheining nog verder uitgebreid worden. De bouw van de afsluiting gaat enkele miljoenen euro kosten.

Balans na 4 maanden

Op dit moment zijn 1.052 karkassen van everzwijnen geanalyseerd. Daarvan testten er 345 positief op het virus van de AVP. Dat verklaart Waals minister van Landbouw, René Collin. Dit is de balans 4 maanden na de ontdekking van het virus in een bos in de provincie Luxemburg.