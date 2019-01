Beursprijs varkens toont geen rimpel

De DCA Beursprijs 2.0 voor vleesvarkens beweegt opnieuw zijwaarts. De notering staat inmiddels al twee maanden op € 1,28 per kilo geslacht gewicht.

De vleesvarkensmarkt kijkt reikhalzend uit naar een soepeler afzet. De naweeën van de feestdagen zijn nog niet helemaal verwerkt. Er worden nog wat varkens doorgeschoven en dat zit de markt toch wat in de weg. Na volgende week hopen de partijen het extra aanbod te hebben weggewerkt, zodat de afzet weer in normaler doen terecht komt.

Lichtpuntje is alvast dat de internetveiling van de Duitse varkensbeurs (Teleporc) op vrijdag 11 januari weer eens een iets betere prijs opleverde. Het gemiddelde prijsniveau klom met 1 cent naar € 1,40 per kilo. Daarmee bedraagt het verschil ten opzichte van de Vereinigungspreis en de slachterijnoteringen nu 4 cent. De Duitse varkenshoudersbond ISN grijpt dit aan om te benadrukken dat de markt in evenwicht is.