AVP in België schuift niet verder op

Afrikaanse varkenspest (AVP) is tussen kerst en oud & nieuw niet verder opgeschoven naar de Franse grens.

In de laatste update van de wereldorganisatie voor diergezondheid worden 9 nieuwe geïnfecteerde karkassen van wilde zwijnen gemeld; 5 daarvan werden gevonden rond Meix-devant-Virton, wat op zo’n 4 kilometer van de Franse grens ligt. Rondom het stadje waren al eerder karkassen gevonden.

Lees verder onder de kaart.

Hekwerk plaatsen langs de grens

Vorige week was er onduidelijkheid of er al dan niet AVP in grote groepen in de buurt van de grens zou zijn gevonden. De OIE maakte vorige week melding van een groep van 9 dode dieren die positief hadden getest op AVP. Deze groep lag op zo’n 4 kilometer van de Franse grens, volgens de OIE.

Om te voorkomen dat AVP Frankrijk binnenkomt, nemen de Waalse autoriteiten extra maatregelen. Zo wordt er zo’n 15 kilometer extra hekwerk geplaatst langs de grens.