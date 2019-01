AVP dicht bij Franse grens

In het Belgische grensdorp Sommethone, op anderhalve kilometer van de Franse grens, zijn 2 met Afrikaanse varkenspest besmette kadavers van wilde zwijnen gevonden.

Dat hebben de Belgische autoriteiten volgens de Franse regionale pers bevestigd. “Dat is een mokerslag voor de regio, voor Lotharingen maar ook voor heel Frankrijk”, stelt L’Est Republicain.

“De hoop dat de besmetting binnen België gehouden kon worden, is nu zo goed als de bodem ingeslagen”, zegt de regionale krant.

Tot nu toe werd aangenomen dat de nieuwe afrasteringen die België had geplaatst rond de besmettingszone de zwijnen binnen konden houden maar de nu gevonden kadavers lagen daar net buiten. Vorige week waren wel een tiental besmette zwijnen gevonden in het iets verder van de grens gelegen Meix-devant-Virton, maar dat was binnen de afrasteringen.

Nieuw gaas en jacht opvoeren

De Franse autoriteiten willen nu op hun grondgebied ook nieuw gaas gaan aanbrengen. Bovendien zal de jacht op de wilde zwijnen aanzienlijk worden opgevoerd. “We hebben nu niets meer te maken met quota, dit is een noodsituatie”, aldus de jagersvereniging in de Meuse-regio. Het ministerie van landbouw in Parijs heeft nog niet gereageerd op de ontstane situatie.

Bufferzone

De bufferzone in de Belgische regio is na de vondst van de dode zwijnen onmiddellijk uitgebreid naar het zuidwesten, zo maakte de Waalse minister van landbouw René Collin bekend. Naast het uitbreiden van de bufferzone, worden op Belgisch grondgebied ook maatregelen getroffen om het controlesysteem in de strijd tegen de ziekte te verbeteren.