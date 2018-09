Wisselvallige CCM-oogst start maand eerder

Loonwerker Ludo van Haeren in Wehl (Gld.) is een maand eerder dan andere jaren mais aan het dorsen voor CCM.

Vorige week donderdag is de loonwerker voorzichtig begonnen met de eerste percelen die richting varkenshouders gaan. De korrel is op de meeste percelen nu droog genoeg. Van Haeren heeft zelf een hamermolen om de korrels tot CCM te malen.

Foto's: Judith Waninge

Opbrengst per perceel wisselt enorm

Dit jaar verwacht de loonwerker de helft minder CCM te malen dan andere jaren. Naast dat er veel mais al gehakseld is en richting de rundveehouders is gegaan, wisselt ook de opbrengst per perceel enorm. “Dit jaar varieert dat van 1 ton tot 14 ton per hectare”, aldus Van Haeren. Op de combine heeft van Haeren een opbrengstbepaling en heeft hierdoor snel in beeld wat van een perceel afkomt. Van het perceel aan de rand van Doetinchem is ongeveer 6 ton per hectare geoogst en richting varkenshouder Thus in Wehl gegaan. Normaal voert de varkenshouder zeker 25% CCM in het brijvoerrantsoen.

Loonwerker van Haeren in Wehl (Gld.) is dit jaar een maand eerder beginnen met de oogst voor CCM.

Met aanvullend voer bijmengen

Dit jaar verwacht Thus 60 % minder CCM in te kuilen en gaat hierdoor het rantsoen van de vleesvarkens met meer aanvullend voer bijmengen. Door het wegvallen van het CCM is het huidige nieuwe brijvoermengsel met € 1,50 per 100 kilo gestegen. Thus hoopt dat hogere varkensprijzen dit nog gaan goedmaken.