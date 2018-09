Belgische varkensbedrijven vooralsnog AVP-vrij

Tot dusver is geen Afrikaanse varkenspest vastgesteld op een Belgisch varkensbedrijf in de 10-kilometerzone.

Dat zegt Wouter Wytynck, adviseur dierlijke veredeling van de Belgische Boerenbond. Het gaat om zo’n 60 bedrijven die het voedselagentschap FAVV onder de loep neemt.

De FAVV doet de monitoring van de varkens op de Belgische bedrijven. De verwachting is dat de inventarisatie woensdag is afgerond. Wytynck gaat ervan uit dat het voedselagentschap donderdag of vrijdag de resultaten van de monitoring presenteert.

Wytynck vertelt verder dat de afgeschermde zone ook wordt doorzocht op kadavers van everzwijnen die mogelijk ook aan AVP zijn bezweken. Hij hoopt dat besmette everzwijnen niet aan wandel zijn gegaan.

Boerenvertegenwoordiger Wytynck is te spreken over de wijze waarop de overheden zich inzetten om AVP te bestrijden. Wytynck: “Ze nemen het zeer ernstig.”

Het Belgische voedselagentschap FAVV verwacht niettemin dat nog meer wilde zwijnen besmet zijn met het Afrikaanse varkenspest-virus. De teller van het aantal besmette zwijnen staat nu op vijf. Het aantal positieve dieren kan dus nog oplopen, laat het FAVV desgevraagd weten.

Vleesexport ligt stil

De voortgang van de Belgische varkensvleesexport naar niet-EU-landen blijft onzeker. De FAVV verklaart dat de vondst van Afrikaanse varkenspest in België voor een aantal landen genoeg reden is om een embargo in te stellen. De vleesexport naar landen buiten de EU ligt voorlopig stil. Het Belgische voedselagentschap onderzoekt momenteel of het onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk is varkensvlees uit te voeren naar landen buiten de Europese Unie. De dienst verwacht over enkele dagen daar een antwoord op te kunnen geven.