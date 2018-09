Vion introduceert GFB-concept in Duitsland

Vleesbedrijf Vion introduceert deze maand het concept Good Farming Balance (GFB) in Duitsland. Dat zei Frans Stortelder, directeur varkensvleesdivisie van Vion, tijdens een symposium van het bedrijf over de levensmiddelenketen van de toekomst. Vion denkt met GFB in Duitsland beter op de markt te kunnen inspelen.

Vion introduceerde het GFB-concept anderhalf jaar geleden in Nederland. De gedachte erachter is dat er meer spreiding komt in het type varken dat Vion aan de haak krijgt. Tegelijk wil het bedrijf meer voorspelbaarheid krijgen in de varkensaanvoer, zodat de productie constanter wordt. Daarom wordt ook gewerkt met contracten.

Basis, robuust en deli

In Duitsland gaat Vion werken met 3 aflevermodules binnen GFB: basis, robuust en deli. De eerste twee modules zijn vergelijkbaar met de Nederlandse. Deli is voor boeren die lichtere, magere varkens willen leveren. Voor robuust loopt het kortingsvrije gewichtstraject van 80 tot 110 of 113 kilo. Basis voor de prijs blijft in Duitsland de Vereinigungspreis, de adviesprijs van de boeren.

Frans Stortelder, divisiemanager varkensvlees van Vion, tijdens de introductie van het inkoopprogramma in Duitsland. - Foto: Kees van Dooren

Varkensmarkt Duitsland is anders

In Duitsland zit de varkensmarkt totaal anders in elkaar dan in Nederland. Duitse varkenshouders zijn massaal aangesloten bij producentenorganisaties. Desondanks wil Vion ook in Duitsland werken aan verdere ketenproductie in de sector.

25-jarig bestaan slachterij

Het symposium van Vion valt samen met het 25-jarig bestaan van de slachterij in het Duitse Emstek. Hier slacht het bedrijf wekelijks 70.000 varkens.

Zondag was er open dag op deze slachterij met daar omheen diverse activiteiten. Volgens Vion trok de open dag 3.000 bezoekers.