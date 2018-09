Vion benoemt nieuwe baas varkensvleesdivisie

John de Jonge krijgt vanaf 1 januari 2019 de leiding over de varkensvleesdivisie van Vion.

Hij volgt Frans Stortelder op, die vanaf dat tijdstip directeur strategische projecten wordt bij Vion. Dit meldt Vion op haar website. De Jonge heeft een Vion-achtergrond. Hij krijgt Maiko van der Meer naast zich die zich vooral met de commercie bezig houdt binnen de varkensvleestak van Vion.

Good Farming Balance

Stortelder is in 2014 binnengehaald bij Vion om de varkensvleestak opnieuw te positioneren in de markt. Dit heeft onder meer geleid tot de introductie van het inkoopprogramma Good Farming Balance (GFB). Met GFB vraagt Vion nadrukkelijk varkens met meer spek en meer spreiding in de gewichten.