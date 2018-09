Varkensvleesimport uit Canada blijft beperkt

De Europese varkenssector lijdt niet onder de afspraken die met Canada zijn gemaakt over de invoer van varkensvlees.

Canada maakt nog nauwelijks gebruik van het recht om heffingvrij varkensvlees op de Europese markt te brengen.

Dat stel Europees landbouwcommissaris in antwoord op schriftelijke vragen van de Franse Europarlementariër Philippe Loiseau.

Niet meer dan 1%

In het Ceta-verdrag is afgesproken dat Canada uiteindelijk (in 2022) 75.000 ton varkensvlees heffingvrij in de Europese Unie mag invoeren. Het quotum voor dit jaar is 30.549 ton. Daarvan is tot nog toe niet meer dan 1% verbruikt.

Het is nog te vroeg om nu al conclusies te trekken, aldus Hogan. Hij stelt dat de invoer van varkensvlees uit Canada niet op zichzelf moet worden bekeken. Tegelijkertijd heeft Canada de grens geopend voor varkensvlees uit de Europese Unie.