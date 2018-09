VIC Sterksel sluit in 2020

Wageningen UR heeft besloten het Varkenshouderij Innovatie Centrum (VIC) in Sterksel te sluiten.

Per 1 januari 2019 start het afbouwplan en na afronding van de laatste onderzoeken eind 2020 worden de laatste varkens verkocht.

Reden om Sterksel te sluiten wordt ingegeven door het verdwijnen van markt voor onderzoek. Annie de Veer, directeur Wageningen Livestock Research geeft in het persbericht aan dat investeren noodzakelijk blijft maar dat er geen structurele solide financiële basis is.

Begroting

In 2016 was het voor Wageningen UR al lastig om de begroting rond te krijgen. Er werd een poging gedaan om samen met de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), bedrijfsleven, de provincie Noord-Brabant en de HAS in Den Bosch een goede financiële basis te vormen. Dat mislukte met als gevolg dat 9 personeelsleden hun baan verloren.

Samenwerken in onderzoek

Met de sluiting van het VIC stopt Wageningen Livestock Research niet met varkensonderzoek maar kijkt nu naar nieuwe onderzoekslocaties. Hiervoor wordt gekeken naar samenwerking met andere kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Ook wil Wageningen UR meer samenwerken met varkenshouders die hun bedrijf ter beschikking stellen waarbij de onderzoekers het onderzoek begeleiden en de wetenschappelijke manier van werken borgen.

Een nieuw onderzoekscentrum zal er zeker niet meer komen

Onderzoeksagenda

Niet alleen Wageningen UR zoekt mogelijkheden om varkensonderzoek in de benen te houden. De POV werkt samen met een aantal sectorpartijen aan een onderzoeksagenda. Inmiddels is daarvoor een begroting van € 2,5 miljoen tot en met 2020 gerealiseerd. Dit geld is in de vorm van bemensing uit het bedrijfsleven en de helft van het geld komt van de overheid. Ook daarbij blijft het een uitdaging hiervoor geld bij elkaar te krijgen. Wageningen UR wil aan de hand van die onderzoeksagenda kijken welke faciliteiten daarbij horen, maar een nieuw onderzoekscentrum zal er zeker niet meer komen.