Trogreiniger in de prijzen op pre-show EuroTier

Het duurt nog een paar maanden voordat EuroTier 2018 van start gaat. Toch zijn de belangrijkste innovatieprijzen al bekendgemaakt.

Op een pre-show persevenement in het Duitse Göttingen werden de belangrijkste prijswinnaars aangekondigd voor EuroTier, dat van 13 tot en met 16 november in Hannover wordt gehouden.

Trogschoonmaakapparaat

Het Duitse bedrijf Meier-Brakenberg is in de categorie varkens de grote winnaar met een gouden medaille voor een snel trogschoonmaakapparaat. Het handmatig legen van een trog kan omslachtig zijn en is vaak niet 100% effectief, waardoor de kans op bacteriën en schimmels toeneemt. De Speedy trogreiniger, verbonden met het pistool van een hogedrukreiniger, kan voederresten uit de trog verwijderen bij zowel nat als droog voer.